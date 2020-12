Ein ehemaliger Erzieher ist zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte in einem Heidelberger Kindergarten zwei kleine Mädchen sexuell missbraucht hat. Die Richter am Landgericht Heidelberg sahen es als erwiesen an, dass sich der 24-Jährige an den Kindern vergangen hat. Sie sprachen ihn daher am Donnerstag wegen insgesamt vier Fällen schuldig. Die Jugendkammer verhängte darüber hinaus ein fünfjähriges Berufsverbot. Die Taten haben sich dem Gericht zufolge zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 ereignet. Einem Kind habe der damalige Erzieher während der Mittagsruhe in die Hose gegriffen und an den Geschlechtsorganen gestreichelt. Zudem hat er ein weiteres Mädchen dazu gebracht, seinen Penis zu berühren. Der Mann hat nach Angaben der Richter die Taten gestanden.