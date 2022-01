Betrug an Rentnern aufgeklärt

per Mail teilen

Die Polizei hat zwei Fälle von Telefonbetrug bei alten Menschen im Rhein-Neckar-Kreis und Helmstadt-Bargen aufgeklärt. Sie hat zwei Männer festgenommen, denen die Taten zugeordnet werden konnten. Anfang Juli des vergangenen Jahres sollen sie von einem über 80-jährigen Ehepaar aus Hockenheim mehr als 90.000 Euro in Bargeld und Sachwerten erbeutet haben, im Dezember von einer 86-jährigen Rentnerin in Helmstadt-Bargen über 20.000 Euro. Dabei rief der eine Täter die Rentner an, um sie unter Druck zu setzen, der andere holte dann Geld und Wertsachen ab.