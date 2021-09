Konten von 70-Jähriger leergeräumt

per Mail teilen

Ein unbekannter Täter hat laut Polizei eine 70-jährige Frau aus Leimen-St-Ilgen (Rhein-Neckar-Kreis) um fast 100.000 Euro betrogen. Der Mann hatte sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben und gesagt, man müsse das Sicherheitssystem der Kreditkarte bei der Frau umstellen. Danach bekam die 70-Jährige eine E-Mail mit einem QR-Code. Über den QR-Code wurde die Frau dann auf eine nachgeahmte Internetseite der Bank weitergeleitet. Dort meldete sie sich an. Dadurch erhielt der Täter Zugriff auf mehrere Konten der Frau. Am nächsten Tag stellte die 70-Jährige fest, dass der Unbekannte mehrere Überweisungen von insgesamt fast 100.000 Euro auf diverse Onlinekonten vorgenommen hatte.