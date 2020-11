Drei markante Gebäude in Mannheim werden am Dienstag in purpurnem Licht erstrahlen: Das Nationaltheater, die Uniklinik und der Rosengarten. Hintergrund ist der Welt-Frühgeborenen-Tag. In der Metropolregion Rhein-Neckar sind in diesem Jahr bislang etwa 300 Kinder mit einem Gewicht unter 1500 Gramm auf die Welt gekommen. Auf die Situation der Kinder und ihrer Eltern soll die Beleuchtungs-Aktion hinweisen.