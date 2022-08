per Mail teilen

Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben in Bürstadt (Kreis Bergstraße) eine Tasche voller Drogen gefunden. Laut Polizei hat der Inhalt einen Marktwert von etwa 15.000 Euro. Die Bahnarbeiter waren mit Mäh- und Rodungsarbeiten an einer Lärmschutzmauer an der Bahnstrecke beschäftigt. Im Gestrüpp fanden die Männer die Tasche. Die alarmierte Polizei fand darin 1,2 Kilogramm Haschisch und 300 Gramm Marihuana.