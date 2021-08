per Mail teilen

Die Thermen und Badewelt in Sinsheim ( Rhein-Neckar-Kreis) öffnet am Mittwoch nach acht Monaten wieder. Laut Leitung sind alle Bereiche des Bades zugänglich. Die Besucherzahl werde weiterhin über ein spezielles Online-Reservierungssystem gesteuert. Das heißt: Gäste müssen die genauen Besuchszeiträume vorher buchen. Der Badebetrieb soll in zwei Schichten verlaufen: Tag und Abend. Nach Angaben der Badewelt haben alle Gäste auch einen festen Liegeplatz für den gesamten Aufenthalt im Bad.