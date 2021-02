per Mail teilen

Die B39 in Sinsheim ist laut Stadt wieder frei befahrbar. Die Strecke war zuletzt gesperrt, weil dort am Sonntag vor einer Woche eine Mauer am Fahrbahnrand eingestürzt war. Die gehört zum Gelände der GRN-Klinik. Abgebrochene Mauerstücke hatten die Fahrbahn blockiert. Für die Instandsetzung der Mauer ist laut Stadt Sinsheim der Rhein-Neckar-Kreis verantwortlich.