Axt-Angriff in Ravenstein: Ein 65-jähriger Mann hat am Montag versucht, einen 68-jährigen Kontrahenten mit einer Axt zu töten. Davon geht die Mosbacher Staatsanwaltschaft aus. Die beiden Männer waren auf einem Grundstück beim Ravensteiner Ortsteil Hüngheim in Streit geraten. Zeugen verhinderten, dass das bereits am Boden liegende Opfer von den Hieben mit der Axt verletzt wurde. Der Angreifer wurde dem Haftrichter vorgeführt und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.