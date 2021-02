Eine offenbar alkoholisierte Autofahrerin und ein Rollerfahrer ohne Führerschein waren am Samstagabend in Mannheim in einen Unfall verwickelt. Nach Angaben der Polizei wurde dabei der Beifahrer auf dem Roller schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Nach bisherigen Ermittlungen hatte die 70-jährige Autofahrerin stark gebremst, der hinter ihr fahrende Rollerfahrer erkannte die Situation nicht und fuhr auf den PKW auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand und der 26-jährige Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, sondern auch, dass sein Fahrzeug als gestohlen gemeldet war.