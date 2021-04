per Mail teilen

Die Autobahn GmbH will die Geräuschemission auf der A5 zwischen Dossenheim und Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) überprüfen. Anwohner dort beschweren sich seit Wochen über gestiegenen Lärm. Die Fahrbahndecke war im vergangenen Jahr erneuert worden. Dabei wurde laut Autobahn GmbH eine Waschbeton-Oberfläche aufgebracht, die als lärmmindernd eingestuft werde. Stattdessen beschweren sich seit dem Aufbringen der neuen Fahrbahndecke Anwohner vor allem aus einem Schriesheimer Wohngebiet, es sei lauter geworden. Nun will die Autobahn GmbH das überprüfen, zumal auch eine weitere Fahrbahnerneuerung nördlich von Ladenburg ansteht. Die Autobahn GmbH ist seit Januar für die Autobahnen in Deutschland verantwortlich.