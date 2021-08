Auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim ist gegen Sonntagmittag ein Auto in Brand geraten - vermutlich wegen eines technischen Defekts, schreibt die Polizei. Menschen kamen nicht zu Schaden. Wegten der Lösch- und Reinigungsarbeiten war die A6 in Richtung Heilbronn bis 13.20 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Viernheim abgeleitet. Es bildete sich ein Rückstau von drei Kilometern Länge. Die Reinigungsarbeiten waren gegen 15 Uhr beendet. Der Sachschaden beläuft sich am Auto auf rund 15.000 Euro und an der Fahrbahn auf 10.000 Euro.