Das Engagement des Rhein-Neckar-Kreises für den Artenschutz ist mit der "Goldenen Wildbiene“ ausgezeichnet worden. Nach Angaben des Landratsamtes geht es konkret um zwei Verkehrsinseln bei Sinsheim und Meckesheim. Die zwei Flächen waren als Pilotprojekt von der Straßenmeisterei Neckarbischofsheim so umgestaltet worden, dass dort Wildbienen und andere Insekten ausreichend Nahrung finden. Das Landratsamt kündigte an, im Herbst dieses Jahres und im Frühjahr 2021 weitere drei Hektar Flächen an Straßen insektenfreundlich umzugestalten.