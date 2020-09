per Mail teilen

In Mannheim dreht sich auf dem "Alten Messplatz" am Montagnachmittag alles um Lasten-Fahrräder. Zwölf Hersteller präsentieren zwei- oder dreirädrige Modelle, die die Besucher testen können. Fast alle Testräder sind mit E-Antrieb ausgestattet. Sie sind sowohl für die gewerbliche als auch für die private Nutzung ausgelegt. Laut Veranstalter können die Räder bis zu 100 Kilogramm Last aufnehmen und bis zu vier Kinder transportieren.