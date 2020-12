per Mail teilen

Für viele Auszubildende startet am ersten September das neue Ausbildungsjahr. Einige Ausbildungen werden auch erst in den kommenden Monaten beginnen, erklärte der zuständige Bereichsleiter der IHK. Denn wegen der Corona-Pandemie konnten viele Bewerbungen von den Unternehmen gar nicht bearbeitet werden. Man rechne damit, dass auch im Laufe des Septembers, im Oktober und November noch Ausbildungsverträge abgeschlossen würden. Der spätere Beginn soll jedoch im Normalfall keinen negativen Einfluss auf die Ausbildung haben. Die IHK gehe davon aus, dass die Azubis ihre Ausbildung und Prüfungen absolvieren können. Allerdings befürchtet die IHK, dass einige Betriebe wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine Ausbildungsplätze anbieten könnten. Es wäre auch möglich, dass schon unterschriebene Ausbildungsverträge wieder gekündigt werden müssten.