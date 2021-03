Die Agenturen für Arbeit in der Region melden für den Februar einen leichten Rückgang der Zahl der Beschäftigungslosen. Die Mannheimer Agentur sieht den Rückgang saisonbedingt. Hier liegt die Quote bei 7,7 Prozent und damit weit über der Quote in ganz Baden-Württemberg von 4,4 Prozent. In Heidelberg seien in der derzeitigen Situation besonders Jugendliche betroffen. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Jugendarbeitslosigkeit um 25 Prozent gestiegen, teilte die Heidelberger Agentur für Arbeit mit. Allerdings hätten die Betriebe im Februar 15 Prozent mehr Ausbildungsstellen als 2020 gemeldet. Im Neckar-Odenwald-Kreis hat sich die Quote nicht verändert. Hier liegt sie weiter bei 4,1 Prozent.