Die Arbeitslosenzahlen in der Region sind im Vergleich zum Oktober leicht gesunken. Das haben die Arbeitsagenturen mitgeteilt. Im Bereich Heidelberg waren im November 300 Menschen weniger arbeitslos gemeldet, in Mannheim sind es fast 500 Arbeitslose weniger. Der Arbeitsmarkt sei in Bewegung, das biete Chancen, hieß es von der Agentur für Arbeit in Heidelberg. Allerdings sind die Quoten im Vergleich zum Vorjahres-November wesentlich höher. In Mannheim liegt die Quote bei 7,4 Prozent, in Heidelberg bei 4,6. Das treffe insbesondere Menschen mit Behinderung. Seit März habe sich die Zahl arbeitsloser Menschen mit Behinderung im Bereich Heidelberg um zehn Prozent erhöht.