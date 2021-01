Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist leicht zurückgegangen. Das teilten die Agenturen für Arbeit mit. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt sei trotz des Lockdowns stabil, sagte der Chef der Mannheimer Arbeitsagentur, Thomas Schulz. Das Kurzarbeitergeld sichere wie schon im März 2020 viele Arbeitsplätze. In Mannheim ist die Zahl der Menschen ohne Arbeit leicht auf jetzt knapp 22.700 zurückgegangen. Die Quote liegt bei 7,3 Prozent. Auch im Bereich Heidelberg sind weniger Menschen arbeitslos: etwa 17.500. Das entspricht einer Quote von 4,6 Prozent. Die Agentur habe im Bezirk Heidelberg 2020 circa 175 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausgezahlt.