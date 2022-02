Arbeitslosenzahlen leicht gestiegen

per Mail teilen

Die Arbeitslosenzahlen in der Region sind im Januar leicht gestiegen. Das haben die Arbeitsagenturen mitgeteilt. Der Anstieg von 0,3 Prozentpunkten sei saisontypisch, sagte die Geschäftsführerin der Mannheimer Agentur, Katrin von Löwenstein. Und er sei geringer ausgefallen als im Januar 2021. Die Quote liege jetzt bei 6,9 Prozent. Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt sie etwa bei der Hälfte (3,4 Prozent). Auch hier gab es einen leichten Anstieg. Die Heidelberger Arbeitsagentur meldet sogar einen geringeren Anstieg der Arbeitslosenzahlen als im Januar vor der Corona-Pandemie. Gerade Fachkräfte in den Bereichen Pflege, Medizin, Handwerk und Logistik würden händeringend gesucht.