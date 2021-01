Bei Arbeiten in einer Lagerhalle Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Mittwochmorgen zwei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Die Männer im Alter von 52 und 60 Jahren waren im Korb einer Hebebühne und führten Arbeiten unter dem Dach der Lagerhalle aus. Aus bislang unbekannten Gründen soll der Korb plötzlich mit beiden Arbeitern aus rund vier Metern in die Tiefe gestürzt sein. Der lebensgefährlich verletze Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Hebebühne wurde sichergestellt und ein Gutachter eingeschaltet.