Das Amtsgericht Mannheim hat zwei Personen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in Schnellverfahren verurteilt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Polizei Mannheim mit. Den Angaben zufolge wurde eine 35-jährige Ladendiebin zu zehn Monaten Haft verurteilt, ein 33-jähriger Ladendieb muss für neun Monate ins Gefängnis. Sie hatten in Mannheimer Kaufhäusern teures Parfüm sowie Kopfhörer gestohlen. In beiden Fällen wurden sie von Ladendetektiven auf frischer Tat ertappt.