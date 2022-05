Ameisen-Bekämpfung beginnt im Juni

Die Gemeinde Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) hat eine Schädlingsbekämpfungsfirma eingeschaltet, um der Ameisenplage in und um den Ketscher Friedhof Herr zu werden. Bei diesen Ameisen handelt es sich laut Gemeinde um eine vor etwa drei Jahren aus dem Mittelmeerraum eingeschleppte Art, die sich in Ketsch in kurzer Zeit massiv ausgebreitet hat. Die erste Bekämpfungsmaßnahme soll es Mitte Juni geben. Zum Einsatz kommt laut den Experten ein Heißwasserschaum-Verfahren. Das heiße Wasser und der Schaumteppich dringen laut Fachfirma tief in Ritzen und Fugen ein – so soll die Ausbreitung der Ameisen eingedämmt werden.