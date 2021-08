Das Altstadtfest in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Trotz sinkender Corona-Zahlen und Fortschritten beim Impfen habe Bürgermeister Stefan Schmutz gemeinsam mit dem Gemeinderat diesen Entschluss gefasst. Es gebe keine Gewissheit, dass im September ein Volksfest in der Größenordnung des traditionellen Altstadtfests stattfinden dürfe, heißt es. Dabei verweist die Stadt auch auf die zunehmende Ausbreitung der Delta-Variante. Eine Planung ins Blaue hinein sei aber aufgrund der wirtschaftlichen Risiken für die Stadt und insbesondere für die Vereine nicht vertretbar. Das Ladenburger Altstadtfest zog vor Corona jedes Jahr tausende von Besuchern an.