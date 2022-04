Die Polizei fahndet nach drei Jugendlichen, die am Bahnhof in Bürstadt (Kreis Bergstraße) einen 75-jährigen Mann geschlagen haben sollen. Der Mann hatte die Drei angesprochen, weil sie sich am Bahndamm an der Strecke Mannheim-Frankfurt zu schaffen machten. Daraufhin soll einer der Jugendlichen dem 75-Jährigen sofort ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann wurde leicht verletzt, die Jugendlichen flohen.