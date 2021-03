Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bereitet eine Anbindung an die Luca-App vor, die die Nachverfolgung von Infektionen bei Besuchen von Einrichtungen und Veranstaltungen deutlich erleichtern soll. Außerdem werde die Stadt Mannheim mit Blick auf das gestiegene Infektionsrisiko durch Mutationen eine Allgemeinverfügung erlassen, heißt es in einer Mitteilung. In der Allgemeinverfügung solle das Tragen von Masken an stark frequentierten Orten angeordnet werden. Sie werde im Laufe der Woche verkündet und soll zum Wochenende gelten. Die Maskenkontrolle in den Betrieben werde außerdem erhöht, so die Stadt. Bei der sichtbaren Dynamik im Infektionsgeschehen brauche es drei grundlegende Ergänzungen in der bisherigen Strategie, so Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Erstens regelmäßige Tests zweimal die Woche in allen Schulen und Betrieben. Außerdem müsse die Nachverfolgung durch einen möglichst flächendeckenden Einsatz der Luca-App verbessert werden. Zudem müsse die Zahl der Personen, die in den erforderlichen Situationen Masken tragen, erhöht werden.