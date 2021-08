Die Stadt Mannheim verlängert das Alkoholverbot im Jungbusch. Außerdem ist der Betrieb von Lautsprechern für Musik am Wochenende untersagt. Das Alkoholverbot im Mannheimer Ausgehviertel Jungbusch gilt freitags und samstags von 24 Uhr bis sechs Uhr. In dieser Zeit darf dort kein Alkohol auf der Straße getrunken oder mitgeführt werden. Außerdem dürfen Kioske ab 23 Uhr auch keinen Alkohol mehr verkaufen. Eine Ausnahme für das Trinken und Kaufen von Alkohol gilt für die Gastronomie, auch im Außenbereich. Schon ab zehn Uhr abends dürfen keine Lautsprecher, also Bluetooth-Boxen, mehr genutzt werden, über die junge Menschen in Gruppen oft Musik hören. Die Verbote sind zunächst bis zum 12. September befristet.