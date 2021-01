per Mail teilen

Die Mannheimer Adler haben am Montag-Abend in der Deutschen Eishockeyliga den ERC Ingolstadt mit 3:2 im Penaltyschießen besiegt. Die Adler stehen jetzt in der DEL-Gruppe Süd auf dem 2. Tabellenplatz. Spitzenreiter sind die Schwenninger Wild Wings.