Die Mannheimer Adler haben ihr letztes Testspiel vor dem DEL-Saisonstart gewonnen: 5 zu 1 hieß es am Ende bei den Iserlohn Roosters. Zuletzt war die Mannschaft von Pavel Gross nach einer Niederlage gegen Bremerhaven im Halbfinale aus einem mehrwöchigen Vorbereitungsturnier ausgeschieden. Die DEL-Saison beginnt am kommenden Wochenende. Ihr Start war corona-bedingt zwei Mal verschoben worden. Erster Gegner der Adler ist am kommenden Samstag Nürnberg.