Bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) sind die Arbeiten an der Betonfahrbahndecke der A5 an einem großen Teilstück abgeschlossen worden. Außerdem wurde die Anschlussstelle Kronau-Ost vollständig erneuert. Das hat das Regierungspräsidium Karlsruhe mitgeteilt. Voraussichtlich Samstagnacht wird dann nach und nach die Fahrbahn Richtung Karlsruhe von Süden her weitgehend freigegeben. Laut dem Regierungspräsidium Karlsruhe könnte am Montagmorgen die Baustrecke dann von bisher sieben auf zwei Kilometer eingekürzt sein.