Die Suche nach einer 82-jährigen Vermissten in Mannheim dauert an. Laut Polizei sind bereits zahlreiche Hinweise zu der Frau eingegangen, sie wurde aber bislang nicht gefunden. Auch in den Krankenhäusern in Mannheim und Umgebung sei sie nicht aufgetaucht. Die Vermisste leidet an einer beginnenden Demenz und sieht schlecht. Die Polizei bittet weiter um Hinweise, um die Seniorin finden zu können.