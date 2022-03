Polizei warnt vor Trickbetrügern

Laut Polizei hat ein Senior am Mittwoch nach einem Schockanruf in Heppenheim (Kreis Bergstraße) Münzen im Wert von 20.000 Euro einem Fremden übergeben. Ihm war zuvor am Telefon suggeriert worden, dass seine Enkelin schuld an einem tödlichen Unfall sei. Glück im Unglück hatte dagegen eine ältere Frau in Zwingenberg (Kreis Bergstraße), die ebenfalls - und vermutlich von denselben Tätern - kontaktiert worden war. Weil ihre Hausbank die von den Betrügern geforderten 30.000 Euro auf die Schnelle nicht zur Verfügung stellen konnte, bat sie ihre Freundin um Geld oder Schmuck. Die wurde allerdings misstrauisch und der Schwindel flog auf.