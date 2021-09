per Mail teilen

Ein Unbekannter soll in der Nacht zum Freitag in Heidelberg-Kirchheim einen Molotowcocktail über ein Oberlicht in einen Einkaufsmarkt geworfen haben. Die Feuerwehr war laut Polizei schnell vor Ort und verhinderte Schlimmeres. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.