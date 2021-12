Positive Festivalbilanz

Ohne größere Zwischenfälle verliefen die Open Air-Festivals in Mannheim und Ludwigshafen an diesem Wochenende. Auf dem Maimarktgelände besuchten rund 5.800 Musikfans das Mayfeld Derby. Nach Angaben der Polizei kam es weder zu Anwohnerbeschwerden wegen Ruhestörung noch zu Problemen beim Publikum. An drei Tagen, von Freitag bis Sonntag, traten 35 Künstler auf zwei Bühnen auf. Auch für das erste Bliesfestival in Ludwigshafen zogen Veranstalter und Polizei eine positive Bilanz. Rund 1.700 Besucher feierten bei der Veranstaltung mit elektronischer Musik. Die Polizei stellte bei sechs Personen geringe Mengen Drogen sicher.