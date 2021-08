Schon im Vorfeld des Christopher Street Days am Samstag gibt es in Mannheim und Heidelberg Veranstaltungen, die über Gleichstellung und Akzeptanz und den offenen Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt informieren. In Heidelberg stellen sich heute ab 18 Uhr junge Drag-Künstlerinnen und Künstler auf der Sommerbühne des Kulturhauses Karlstorbahnhof vor. In Mannheim hat die Stadtverwaltung bereits gestern Abend zum 6. Regenbogenempfang eingeladen. Die Stadt bedankte sich bei den Organisatoren der Pride Week Rhein-Neckar, dass sie sich für ein respektvolles Zusammenleben und Chancengleichheit einsetzen. Am Samstag ist eine Fahrraddemonstration geplant, die vom Mannheimer Schlosshof nach Ludwigshafen führt und am auf der Festivalwiese am Linderhof endet. Der Christopher-Street-Day wurde von Homo-, Bi- und Transsexuellen sowie Transgender ins Leben gerufen, um auf Gleichberechtigung und Akzeptanz der Personengruppen aufmerksam zu machen.