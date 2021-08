per Mail teilen

Ein ehemaliger JVA-Mitarbeiter muss sich heute vor dem Amtsgericht in Mannheim wegen Bestechlichkeit verantworten. Er soll in vier Fällen gegen Bezahlung für Insassen Bargeld, Mobiltelefone und Betäubungsmittel in die Haftanstalt geschmuggelt haben. Durch einen anonymen Hinweis waren die Ermittlungsbehörden auf den 25-jährigen aufmerksam geworden.