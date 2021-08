Der Ausstand der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist um zwei Uhr am Freitagmorgen planmäßig zum Abschluss gekommen. Nach Beendigung des Streiks in der Nacht läuft der Bahnverkehr auch wieder weitgehend planmäßig. Am Mannheimer Hauptbahnhof sind aktuell nur noch vereinzelt Züge betroffen - hier vor allem deshalb, weil sich der Betriebsablauf laut Bahn wieder einpendeln muss. Auch am Heidelberger Hauptbahnhof zeigt die Anzeigetafel ein fast normales Fahrplanbild. Ebenso in Ludwigshafen. In den vergangenen beiden Tagen hatte der Streik der Lokführer den Bahnverkehr regional und überregional lahmgelegt.