In Baden-Württemberg ist es möglich acht Wochen vor der Wahl Plakate aufzuhängen oder zu kleben. Genehmigt werden muss dies von den einzelnen Kommunen, die das unterschiedlich handhaben. In Heidelberg dürfen nach Auskunft der Stadt erst ab dem 27. August die Plakate gehängt werden. Ausgenommen sind mehrere Straßen und Plätze in der Altstadt, damit das historische Stadtbild nicht gestört wird. Mannheim erlaubt Plakate sechs Wochen vor der Bundestagswahl. Ausnahmen vor diesem Zeitpunkt sind Parteiankündigungen für Termin gebundene Veranstaltungen. Im Rhein-Neckar-Kreis entscheidet jede Gemeinde individuell, wann der Plakatwahlkampf startet. In Ludwigshafen ist er bereits voll im Gange. Dort hängen die Plakate bereits.