Hilfsaktionen aus der Kurpfalz für Flutopfer

Zahlreiche Vereine, Firmen und Privatpersonen haben in der Kurpfalz damit begonnen, Hilfslieferungen für die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu organisieren. So hat beispielsweise der Sportverein SC Reilingen eine Sammelaktion gestartet. Am Samstag können von 10 bis 13 Uhr haltbare Lebensmittel, Decken, Kleidung, Schuhe, Hygieneartikel und andere lebenswichtige Waren des täglichen Gebrauchs am Sportgelände des Vereins in Reilingen abgegeben werden. Von 10 bis 14 Uhr nimmt eine Frau Hilfslieferungen auf dem Parkplatz der Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim entgegen, eine andere private Hilfsaktion sammelt am Samstag ab 18:15 Uhr am McDonalds in Brühl. Die BASF hat eine Million Euro gespendet.