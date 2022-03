Fanbeauftragter des SV Sandhausen bei EM als Fanbotschafter im Einsatz

per Mail teilen

Im "normalen" Leben ist Timm Merten (41) Fanbeauftragter beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen. Bei der EM ist er DFB-Fanbotschafter. Ob er zum Einsatz kommt, hängt vom deutschen Team ab.

Nur wenn die deutsche Nationalmannschaft die Vorrunde bei der EM übersteht, kommt Timm Merten zum Einsatz. Dürfte schwer werden, bei den Vorrunden-Gegnern Frankreich (Weltmeister) und Portugal (Europameister), dazu Ungarn. Timm Merten ist aber optimistisch.

"Ich bin sehr zuversichtlich. Die deutsche Mannschaft hat einfach das Potenzial weiterzukommen, auch wenn`s eine schwere Gruppe ist."

DFB-Fanbotschafter haben direkten Draht zur deutschen Botschaft

Der Job als DFB-Fanbotschafter ist im Prinzip ziemlich deckungsgleich mit der Tätigkeit, die Timm Merten als Fanbeauftragter beim SV Sandhausen ausübt. Er kümmert sich um alle möglichen Belange und Probleme der deutschen Fans und versucht zu helfen, wo er helfen kann. Zum Beispiel, wenn ein deutscher Fan an einem Spielort seinen Personalausweis verloren hat, oder wenn es Probleme bei der Unterkunft gibt. Dann haben Merten und seine DFB-Fanbotschafter-Kollegen einen direkten Draht zur jeweiligen deutschen Botschaft in den elf EM-Austragungs-Ländern.

Erfahrung beim SV Sandhausen, bei RB Leipzig und SC Weiche Flensburg 08

Timm Merten (stammt aus Neumünster in Schleswig-Holstein) hat sich vor einigen Wochen für den Ehrenamtsjob als DFB-Fanbotschafter beim Deutschen Fußballbund (DFB) beworben. Er wurde angenommen, wohl auch wegen seiner Erfahrung. Seit zwei Jahren ist Merten Fanbeauftragter beim SV Sandhausen, davor war er Mitglied und Sprecher im "Ständigen Arbeitskreis Fandialog" in der HSV Fußball AG. Anschließend wechselte er als Leiter der Fanbetreuung zu RB Leipzig, beendete sein dortiges Engagement aber auf eigenen Wunsch hin im Februar 2019. Dann übernahm Merten vorübergehend die ehrenamtliche Fanbetreuung beim SC Weiche Flensburg 08, bevor er in Sandhausen anheuerte.

Merten verlässt sich auf Hygienekonzept der UEFA

Dass viele Menschen die Austragung einer Fußball-EM in mehreren Ländern in Zeiten der Coronapandemie heftig kritisieren, kann Merten teilweise nachvollziehen, sagt aber, dass es für jedes EM-Stadion ein professionelles und von der UEFA genehmigtes Hygienekonzept gebe. Darauf verlasse er sich.

Auslastung der Stadien bei der Fußball-EM

An ein frühes Ausscheiden des deutschen Teams aus dem Turnier glaubt Timm Merten nicht. Das wäre natürlich auch in seinem Sinne, als DFB-Fanbotschafter: Der ideale Turnierverlauf wäre demzufolge ein Durchmarsch der Nationalmannschaft bis ins Endspiel am 11. Juli.