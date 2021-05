per Mail teilen

Nachdem am Mittwochabend vermehrt Hinweise auf feiernde Jugendliche auf der Neckarwiese in Heidelberg bei der Polizei eingegangen sind, ist eine Ansammlung von rund 300 Menschen aufgelöst worden. Polizei und Ordnungsamt stellten auf der Neckarwiese ausnahmslos Teilnehmer einer Abiturfeier fest. Laut Polizei feierten sie dort ausgelassen, ohne sich an Abstands- und Maskenpflichten zu halten. Die Polizei forderte die Menschen zunächst mit Lautsprecherdurchsagen dazu auf, das Gelände zu verlassen. Weil sich einige Jugendliche weigerten, sei der Ort von der Polizei und dem Kommunalem Ordnungsdienst geräumt worden. Dabei habe es keine weiteren Vorkommnisse gegeben, heißt es von Seiten der Polizei.