In Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montag ein 58-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben stürzte er rückwärts zwei Meter tief von einem Gerüst auf den Betonboden. Nach einer schwierigen Bergung durch die Feuerwehr wurde der Mann in eine Unfallklinik geflogen. Das Gewerbeaufsichtsamt prüft den Vorfall. Der Mann ist nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr.