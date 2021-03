Christian Engelhardt bleibt Landrat des Kreises Bergstraße. Der Christdemokrat erreichte gut 63 Prozent der Stimmen und geht damit in seine zweite Amtszeit. In Viernheim geht Bürgermeister Matthias Baaß, SPD, in seine fünfte Amtszeit. Der 59-Jährige setzte sich mit 50,03% - sieben Stimmen Vorsprung - gegen seine vier Gegenkandidaten durch. In Birkenau wird Milan Mapplassary neuer Rathauschef. Der unabhängige Kandidat gewann deutlich mit 78,6 % der Stimmen gegen Bernd Brockenauer von der SPD. In Mörlenbach wird der parteilose Polizeibeamte Erik Kadesch neuer Bürgermeister. Er kam auf rund 61 % der Stimmen.