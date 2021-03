Die Polizei hat am Freitagabend in Weinheim und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Partys aufgelöst. In einer Weinheimer Waldhütte feierten gut 20 Personen. Ein Anwohner alarmierte die Beamten. Die meisten Besucher flüchteten. Lediglich drei Gäste konnten identifiziert werden. In Sinsheim nahmen laut Polizei mehr als 50 Personen an einer Party auf dem Parkplatz der Burg Steinsberg teil. Als die Polizei eintraf, ergriffen ebenfalls die meisten die Flucht. Obwohl der Parkplatz abgesperrt wurde, trafen sich dort in der Nacht erneut zahlreiche Feiernde. Die Ermittlungen laufen.