Die Polizei hat am Wochenende verstärkt die zugefrorenen Seen in der Region überwacht. Mehrfach wurden Schlittschuhläufer vom Eis geholt. Nach Angaben der Polizei besteht für Schlittschuhläufer Lebensgefahr, da die Eisflächen keine ausreichende Dicke haben, um diese gefahrlos zu betreten. Mehrfach rückte die Polizei am Wochenende im Rhein-Neckar-Kreis zu Einsätzen aus, um mit Megafondurchsagen die Schlittschuhläufer vom Eis zu holen, unter anderem am Hochholzersee in Walldorf, am See am Waldpark in Ladenburg und bei den Überschwemmungsgebieten in Brühl. Im Kanal in der Heidelberger Bahnstadt brach ein Kind ein und stand bis zur Brusthöhe im Wasser. Am Vogelstangsee n Mannheim wurden gegen 50 Personen Platzverweise ausgesprochen, weil sie die Eisfläche trotz der Absperrungen betreten hatten. Die Kontrollen werden fortgesetzt, bislang sind noch keine Eisflächen zum Betreten von den Behörden freigegeben.