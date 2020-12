Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat die geplanten "Querdenker"-Demonstrationen in Mannheim endgültig verboten. Das Gericht wies eine Beschwerde des Organisators gegen ein Verbot durch das Verwaltungsgericht Karlsruhe am Samstag ab, wie ein Sprecher mitteilte. Das Gericht begründete die Abweisung der Beschwerde mit widersprüchlichen und vagen Äußerungen des Organisators in der Öffentlichkeit, ob er die zuvor festgelegten Auflagen ernsthaft durchsetzen wolle. Daran bestehen laut Gericht "durchgreifende Zweifel". Die Polizei überwacht am Mannheimer Schloss und an anderen Orten in der Stadt die Einhaltung des Demonstrationsverbotes. Polizeipräsident Andreas Stenger zeigte sich gegenüber dem SWR erleichtert über die VGH-Entscheidung.