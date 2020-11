Die Mannheimer Firma SI Trading GmbH wird die Pläne ein Corona-Schnelltestcenter in Schwetzingen einzurichten nicht weiterverfolgen. Grund für die Absage, seien Äußerungen des Schwetzinger Bürgermeisters Matthias Steffan. So das Unternehmen in einer Stellungnahme vom Sonntag. Dieser hatte erklärt, dass noch kein genehmigungsfähiges Konzept vorliege, das mit dem Gesundheitsamt abgestimmt sei. Auf dieser Basis, sei keine lösungsorientierte und professionelle Zusammenarbeit möglich, schreibt das Unternehmen. Die SI Trading GmbH wollte am Samstag das Testcenter in einer Veranstaltungslocation eröffnen. Nach der Absage für Schwetzingen will das Unternehmen nach neuen Standorten in der Region suchen. Nach eigenen Angaben versorgt die Mannheimer Firma seit Beginn der Pandemie unter anderem Landesbehörden in Deutschland und den Katastrophenschutz mit Masken, Schutzhandschuhen und Schnelltests.