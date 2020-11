per Mail teilen

In einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Neckargemünd haben sich 44 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Drei Bewohner der Einrichtung waren in Krankenhäuser eingewiesen worden. Dort stellte sich raus, dass sie mit dem Virus infiziert sind. Daraufhin testete das Gesundheitsamt alle Bewohner und das Personal. 35 Bewohner und 9 Mitarbeiter wurden positiv getestet, bisher liegen noch nicht alle Ergebnisse vor. Betroffen sind damit alle drei Wohnbereiche der Einrichtung, es gibt jetzt einen Aufnahmestopp und ein Verlegungs- und Besuchsverbot.