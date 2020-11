per Mail teilen

Der Coronavirus Diagnose-Stützpunkt des Universitätsklinikums Mannheim hat einen neuen Standort: Ab heute werden Abstriche auf das Coronavirus in mehreren speziell eingerichteten Containern östlich neben dem UMM-Campus durchgeführt. Für einen reinen Corona-Abstrich muss der UMM-Campus jetzt nicht mehr betreten werden. Große Transparente am Zaun des UMM-Campus und Schilder an der B38a/Röntgenstraße weisen den kürzesten Weg dorthin.