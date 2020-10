per Mail teilen

Bei der Routinetestung im Ligabetrieb der 3. Fußball-Liga, ist laut SV Waldhof Mannheim eine Person im Umfeld des Vereins positiv auf Corona getestet worden. Die betroffene Person sei nicht am Trainingsbetrieb beteiligt und habe auch sonst keinen Kontakt zu den anderen getesteten Personen gehabt. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Mannheim habe das aktuell beim SV Waldhof angewendete Hygienekonzept gut funktioniert und so habe es keine Gründe gegeben, welche gegen das Spiel beim FC Bayern München II gesprochen hätten. Waldhof verlor das Spiel mit 0:2. Die infizierte Person befindet sich laut Verein in häuslicher Quarantäne und wird durch das zuständige Gesundheitsamt betreut.