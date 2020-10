Im Rhein-Neckar-Kreis ist am Wochenende zum ersten Mal der kritische Corona-Inzidenzwert von 50 überschritten worden. Deshalb gelten nach Kreisangaben spätestens ab Dienstag strengere Schutzmaßnahmen. Auch hier gibt es dann eine Sperrstunde in der Gastronomie zwischen 23 und 6 Uhr. Alkoholkonsum ist in dieser Zeit - zum Beispiel auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen - verboten. Zudem gilt laut Rhein-Neckar-Kreis die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Warteschlangen und auf Wochenmärkten sowie an bestimmten Plätzen, wobei die genauen Geltungsbereiche die jeweilige Kommune festlegt. Aktuell liegt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner im Rhein-Neckar-Kreis bei 60, in Heidelberg bei 74. Landrat Dallinger sagte, die Lage sei sehr ernst. Jeder solle selbst kritisch überprüfen, inwieweit er seine sozialen Kontakte reduzieren könne.