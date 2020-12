Die Stadt Mannheim soll ihren Zuschuss für das internationale Filmfestival im kommenden Jahr erhöhen - um 50.000 Euro. Nach Angaben der Stadtverwaltung würde es sich um eine einmalige Zuschusserhöhung handeln; Anlass ist das 70-jährige Bestehen des Festivals. Nach dem Kulturausschuss am Mittwochnachmittag befasst sich am 8. Dezember der Hauptausschuss mit diesem Thema. Endgültig entscheiden soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. Dezember.